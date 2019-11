Nieuwe producten Blonde Betsy vallen ferm in de smaak Timmy Van Assche

17 november 2019

14u40 1 Bredene Brouwerij Blonde Betsy liet het grote publiek in het Staf Versluyscentrum proeven van enkele opvallende nieuwkomers in haar assortiment. Ook de intussen klassieke bieren van Blonde Betsy gingen vlot over de toonbank.

Eerder kon je in deze krant lezen hoe brouwer Jürgen Tavernier na de lancering van zijn intussen populaire bieren nog eens vijf nieuwe producten op de markt brengt. Daarbij behoren een tripel, ‘Oak Betsy’-bier, jenever, koffielikeur gebaseerd op Aroma Koffie uit Oostende en, tot slot, een kaas op basis van het eigen bier ‘Brunette’. “Tot nu toe hebben nog maar twee mensen van de nieuwe producten geproefd”, vertelde Jürgen ons afgelopen donderdag nog. En dus was een grote proeverij de lakmoesproef. De reacties liegen er niet om. “Een zeer lekkere tripel” en “een top koffielikeur” waren maar enkele van de vele positieve commentaren op de nieuwe producten. Tegelijk verkochten ook de andere Blonde Betsy-bieren vlotjes - sommige bezoekers hadden moeite om hun vele aankopen in één beweging heelhuids thuis te krijgen. “We mochten maar liefst 500 bezoekers noteren en daar zijn we ongelooflijk tevreden mee”, geeft Jürgen na de proeverij mee. “We zagen heel wat gelukkige gezichten, en net daar doen we het voor. De reacties op onze producten waren voor 90 tot 95 procent positief - wat de één wel lekker vindt, kan de andere misschien minder smaken, zo gaat dat nu eenmaal. We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een concept en blijven aan die ingeslagen weg werken.” Alle info: www.brouwerijbetsy.be.

