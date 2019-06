Nieuwe hakselaar op recyclagepark Leen Belpaeme

13 juni 2019

10u38 0 Bredene Bredene heeft een nieuwe hakselaar aangekocht. De hakseling is een pak fijner en is gratis te verkrijgen in het recyclagepark.

“De oude hakselaar had heel wat kilometers op de teller en was al van een bejaarde leeftijd. De herstellingskosten werden alsmaar groter het beperkte te veel de soorten takken dat we nog konden verwerken”, vertelt schepen van recyclagepark Alain Lynneel. “We hebben nu gekozen voor een toestel die meer gevarieerd snoeihout aan kan, dit vooral door de andere techniek van versnipperen. De automatische aanvoerband zorgt ook meer voor een beter ergonomische gebruik, men kan het snoeihout op de band deponeren die deze dan automatisch aanvoert naar de versnipperaar. De hakseling is fijner en is bijgevolg ook beter geschikt om te gebruiken in tuinen en plantsoenen om het onkruid tegen te gaan. Deze hakseling is gratis te verkrijgen in het recyclagepark. Je kan hiervoor de parkwachter aanspreken”, zegt Lynneel nog.