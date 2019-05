Nee, dit zijn geen PMD-zakken, wel zitzakken vol plastic afval Leen Belpaeme

23 mei 2019

14u19 0 Bredene Wie deze zomer een bezoekje brengt aan een van de vier strandbars in Bredene, kan plaatsnemen op bijzondere zitzakken die gevuld werden met plastic afval. Het idee komt van vijf leerlingen van De Studio in Oostende.

De jongeren van De Studio zijn in het kader van Create Your Future aan de slag gegaan om concrete voorstellen uit te werken. Brego Deboodt, Lars Drieghe, Tristan Denoo, Louis Brysse en Dylan De Koninck zochten een oplossing voor de plastic soep, maar ze vonden ook dat er te weinig toffe plaatsen zijn waar jongeren kunnen samenkomen. “Als oplossing kwamen ze op het idee om zitelementen te creëren met dat afval. Ze gingen eerst aan de slag met sigarettenpeuken om zitzakken te maken, maar daarbij stootten ze op het probleem van geurhinder. Ze hebben daarom samengewerkt met de afdeling productontwikkeling van de Howest die zitzakken maakte van gerecycleerd plastic en gevuld met pet-flessen”, licht leerkracht Maud Bonte toe. De zakken werden StubHubs genoemd. Stub staat voor sigarettenpeuken en Hub voor knusse zitplaatsen. Toen de producten werden voorgesteld was Bredene meteen vragende partij om ze te gebruiken. De gemeente hielp de eerste zitzakken ontwikkelen.

Tien per bar

“De zitzakken zullen een plaats krijgen in vier strandbars in Bredene. Elke bar krijgt er een tiental ter beschikking. Ik vond het onmiddellijk een mooi project omdat het ook een vorm van sensibilisering is”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) Bredene zet met een actieplan en verschillende kunstwerken al fors in op de problematiek.

Patent

De Studio heeft ondertussen al een patent genomen op het idee. “Het is de bedoeling dat de zitzakken nog een verder leven krijgen, maar we moeten nog bekijken hoe we dit zullen aanpakken”, klinkt het bij de school.