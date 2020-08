Naaktstrand opent opnieuw vanaf 1 september Leen Belpaeme

23 augustus 2020

18u02 0 Bredene Vanaf dinsdag 1 september is het naaktstrand in Bredene opnieuw toegankelijk voor naaktrecreatie. Het gedeelte strand ter hoogte van strandpost 6 was gedurende de zomermaanden gesloten om als bufferzone te dienen tijdens drukke periodes.

De zone van het naaktstrand werd dit jaar gebruikt om te anticiperen op de komst van veel bezoekers en om extra ruimte te creëren. “Daarnaast is het naaktstrand bij hoog water en goed weer soms overbevolkt. “Vanaf 1 september is het minder druk op het strand en kunnen we het strand opnieuw openstellen voor naaktrecreanten. Wij zijn zeer verheugd dat we de naturisten opnieuw kunnen verwelkomen, want het was met pijn in het hart dat we ons naaktstrand hebben gesloten”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.