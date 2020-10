Naaktloper in de duinen van Bredene riskeert 7 maanden cel: “Er staan genoeg borden om de zone van het naaktstrand aan te duiden” Siebe De Voogt

08 oktober 2020

17u30 0 Bredene Een 69-jarige man uit De Haan riskeert 7 maanden cel voor openbare zedenschennis. R.V. werd betrapt, toen hij naakt door de duinen liep in Bredene. “Dergelijke figuren brengen het draagvlak voor het naaktstrand in gevaar", sneerde de procureur.

Volgens het parket was de zestiger niet aan zijn proefstuk toe. In 1999 liep hij al eens naakt op een snelwegparking in Luik en ook in 2009 werd hij al eens betrapt in gelijkaardige omstandigheden. Vier jaar geleden verscheen de man zelfs voor de rechtbank. “Hij liep met een ring rond z'n geslachtsdeel door de duinen en begon te masturberen toen iemand naderde", stelde de procureur. “De beklaagde kreeg de opschorting van straf, maar trok daar geen lessen uit.”

Bruin kleurtje

Op 24 juli vorig jaar werd R.V. opnieuw betrapt. De politie zag volgens het parket hoe hij met ontbloot geslachtsdeel in de Spanjaardduinen in Bredene lag, buiten de zone van het naaktstrand. “Omdat het een gekende cruisingplek is voor het homomilieu, voert de politie er geregeld controles uit. Ze kwamen er wederom de beklaagde tegen. Nochtans staan er genoeg borden om de zone van het naaktstrand aan te duiden. Dergelijke figuren brengen het draagvlak voor dat naaktstrand in gevaar. De feiten zijn bovendien verwerpelijk. In die duinen lopen immers ook kinderen rond.”

R.V. hangt 7 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocaat drong aan op een nieuwe opschorting van straf. “Mijn cliënt wilde die dag naakt zonnen en zocht bescherming in de duinen”, pleitte hij. “Hij wilde een bruine kleur, want zou op reis vertrekken naar Spanje. Er liepen daar geen andere personen rond. Mijn cliënt lag bovendien op z'n buik, dus z'n geslachtsdeel was niet zichtbaar.” Vonnis op 12 november.