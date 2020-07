Na haar man krijgt ook Seraphine Zoete straatnaam voor rol in het verzet tijdens WOII: “Ze liet kinderen in rode kledij buiten spelen, als herkenningspunt voor piloten” Leen Belpaeme

24 juli 2020

18u41 0 Bredene Haar echtgenoot Fritz Vincke werd decennia geleden al geëerd, maar ook Seraphine Zoete was actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch kreeg enkel haar man indertijd een straatnaam in Bredene. Daar komt verandering in. De drie nog levende kinderen van het koppel zijn blij met het postume eerbetoon. “Eindelijk treedt ze uit de schaduw”, vertelt kleinzoon Stephan, die een boek schreef over het leven van zijn grootouders.

Wie in Bredene woont, kent de Fritz Vinckelaan. De stad krijgt er nu ook een Seraphine Zoetestraat bij en die zal aansluiten op de straat van haar man. In het verleden werden enkel mannelijke verzetsstrijders met een straatnaam vereerd. Seraphine Zoete had echter ook belangrijke inspanningen geleverd voor het verzet. Ze bekocht die ook met haar leven nadat ze opgesloten werd in een concentratiekamp. Voor de familie Vincke ligt de kwestie na al die jaren nog altijd gevoelig. De vier kinderen van het koppel verloren hun beide ouders tijdens de oorlog en dat heeft hen getekend. Hun lichamen werden nooit teruggevonden en ze konden nooit echt afscheid nemen. Kleinzoon Stephan Vincke schreef het verhaal van zijn grootouders recent neer in een boek, Agent ZE2. “Mijn vader en de andere nog levende kinderen zijn enorm gelukkig met deze beslissing van Bredene. Ze zijn blij dat er nu ook erkenning is voor hun moeder, want ze stond al die tijd in de schaduw van haar man. Dat ze er nu toch nog uit kan treden, is ontroerend. Zo is er een gedenkplaat in Bredene waar mijn grootvader op vermeld staat, maar niet mijn grootmoeder”, vertelt Stephan.

Adjudant en koerier

Seraphine kwam op 1 april 1943 bij de sectie bij groep Bayard, waarvan haar man Fritz Vincke de sectie-overste was. Ze had de graad van adjudant. In tegenstelling tot andere leden had ze geen specifiek werkgebied. Zeker is wel dat ze een koerier was voor de regio Oostende en de Oostkust. Ze gaf ook boodschappen door. “Mijn grootmoeder liet haar vier kinderen op bepaalde ogenblikken in de achtertuin spelen, volledig gekleed in het rood. Achteraf bleek de felle kleur een herkenningspunt te zijn voor de piloten bij een eventuele dropping”, vertelt Stephan. Seraphine wordt op 8 september 1943 aangehouden, enkele dagen na haar echtgenoot. “Ze had die dag een afspraak in de Sint-Salvatorskerk in Brugge om papieren uit te wisselen. Ze is daar door de Gestapo opgepakt. Ze werd waarschijnlijk geschaduwd.” Na haar arrestatie ondergaat Seraphine een lange lijdensweg. “Yvonne Vincke, de schoonzus van Seraphine was al die tijd bij haar en kon nadien vertellen wat ze allemaal hadden meegemaakt. Seraphine keerde niet meer terug naar haar kinderen. Ze stierf op 20 maart 1945. De geallieerden hadden de spoorweglijn 50 kilometer verder, meer bepaald in Amstetten, gebombardeerd en daarom werden 500 dames naar daar gestuurd voor herstellingen, samen met andere gevangenen. Terwijl ze daar bezig waren bombardeerden de geallieerden dit gebied opnieuw. Seraphine raakt zwaargewond en sterft later. Na de Tweede Wereldoorlog krijgen haar kinderen diverse getuigschriften, zowel van de Witte Brigade als van het Geheim Leger. Ook van de Belgische overheid kreeg ze postuum heel wat eretekens.

Ex-schepen Jacques Deroo (sp.a) zette zich in om Seraphine Zoete na al die jaren toch nog een eigen straatnaam te geven. “Na WOII kregen enkel de mannen een naamstraat en zij niet. Een schande. Die fout moesten we rechtzetten”, zegt Deroo. “Nu er een nieuwe straat komt aansluitend aan de Fritz Vinckelaan was dit een unieke kans om twee mensen opnieuw symbolisch bij elkaar te brengen.”