N-VA haalt uit naar meerderheid in Bredene: “Coronamaatregelen worden eerst aangekondigd en pas daarna naar de gemeenteraad gebracht” Leen Belpaeme

27 september 2020

10u42 1 Bredene Gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier (sp.a) gaf tijdens de gemeenteraad in Bredene een veeg uit de pan naar de oppositie. Ze was boos dat slechts één raadslid uit de oppositie aanwezig was tijdens een zitting in juli. De zitting werd nochtans speciaal ingericht om de coronamaatregelen goed te keuren in overleg met de oppositiepartijen. Niemand reageerde op de zitting zelf op de uithaal, maar N-VA wil nu toch de puntjes op de i zetten.

De relatie tussen meerderheid en oppositie in Bredene blijft verder verzuren. De oppositiepartijen waren voor de zomer al misnoegd over het debat rond coronamaatregelen. Het misnoegen blijft echter groot, van beide kanten. De gemeenteraad startte maandag met een vlijmscherp betoog van gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier. Ze was duidelijk misnoegd dat op een bijzondere gemeenteraad midden juli slechts één iemand van de oppositie aanwezig was.

“We waren met net genoeg raadsleden om enkele belangrijke dossiers goed te keuren. Sommige raadsleden lieten slechts even voor de zitting weten dat ze niet kwamen, andere zelfs helemaal niet. Dit is nochtans een elementaire beleefdheid. De datum van de zitting werd in overleg met de oppositie vastgelegd en niemand heeft daarop gereageerd dat ze verhinderd waren. Op de dag zelf komt dan slechts één iemand opdagen. Jullie vroegen om inspraak, het is dan ook jullie plicht om ook effectief op te dagen”, aldus Spillier.

Signaal

Op de oppositiebanken bleef het muisstil. N-VA Bredene reageert nu toch en legt uit waarom ze afwezig bleven. “In Bredene is pas na lang aandringen door de oppositie een ‘Corona debat’ opgestart", zegt Vicky Dereere (N-VA).

“Vandaag blijkt echter dat dit beter de naam ‘Mededeling Corona maatregelen’ kreeg. Vanuit de oppositie werden bijkomende voorstellen aangereikt maar deze werden telkens van de baan geschoven. Het advies van de oppositie om bijvoorbeeld niet-noodzakelijke aankopen, zoals de parking ter hoogte van MEC, uit te stellen en het budget in te zetten voor relancemaatregelen, stootte op een njet. Er is inderdaad een aanzet geweest om alle oppositiepartijen te verenigen om de relancemaatregelen efficiënt aan te pakken. Helaas is dit niet gelukt. De meerderheid kiest er telkens voor om alles eerst in de media te laten verschijnen en dan pas goedkeuring te vragen op de gemeenteraad. Je moet dan ook niet verwonderd zijn dat de oppositie een duidelijk signaal wil geven door niet aanwezig te zijn”, zegt Vicky Dereere.

Statiegeld

Volgens Dereere is het niet de eerste keer. “Een soortgelijk voorbeeld is het statiegeld op plastic waar onze burgervader hard voor werkt. Als je in april 2019 op sociale media aankondigt dat we in Bredene op 1 januari 2020 hiermee van start gaan, dan heb je ruim de tijd om als meerderheid dit goed te keuren op de gemeenteraad. Maar we zien op diezelfde sociale media in juli 2020 dat dit project niet gestart is omwille van de coronacrisis. Me dunkt dat de tijdslijn niet helemaal correct is. We kijken al uit naar het toekomstig persbericht in verband met de kerstmarkt. Vorig jaar excuseerde de burgemeester zich nog omdat het niet vlot verliep en beloofde dat het beter zou zijn en opnieuw ter hoogte van het Duinenplein. Helaas zijn ze nu (eind september) nog maar op zoek naar een uitbater voor de kerstmarkt aan het Staf Versluyscentrum.”