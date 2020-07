Mondmasker nu toch algemeen verplicht in Bredene Leen Belpaeme

29 juli 2020

15u41 0 Bredene Na overleg met de Gouverneur voert Bredene, in navolging van heel wat andere kustgemeenten, nu ook en dit vanaf donderdag 30 juli een algemene mondmaskerplicht in op het volledige grondgebied van de gemeente.

De kustgemeenten worden, zeker met het mooie weer dat is aangekondigd voor de volgende dagen, geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal personen op het grondgebied. Bredene zal daarom ook vanaf morgen een algemene verplichting invoeren om een mondmasker te dragen op het grondgebied. De verplichting geldt op alle publiek toegankelijke plaatsen op het grondgebied, alsook op alle privé-parkings die publiek toegankelijk zijn. De verplichting geldt niet op het strand, in de duinen (met uitzondering van de wandelpaden) en in zee, tijdens de verplaatsing met de auto, motor, fiets, step of kustrijwiel, tijdens het beoefenen van een intensieve sportactiviteit, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen, tijdens het nuttigen van drank en voedsel en voor de noodzakelijke duur hiervoor en voor kinderen onder 12 jaar.

Eind vorige week werd de door de Gouverneur reeds de verplichting opgelegd om op de zeedijken en de strandtoegangen een mondmasker te dragen. Bredene had ook al eerder een mondmaskerplicht opgelegd in o.m. de drukste gedeelten van de Kapelstraat en Duinenstraat, wekelijkse markt en avondmarkt. Vanaf donderdag 30 juli breidt Bredene de verplichting dus gevoelig uit. “De nieuwe verplichtingen zorgen nu ook voor duidelijkheid inzake handhaving door de lokale politiezone Bredene-De Haan. De verplichting is immers volledig afgestemd op deze van De Haan en geldt dus voor de volledige politiezone.”