Meteen pret op nieuw skatepark in Lijsterstraat Timmy Van Assche

28 december 2019

12u59 4 Bredene In de Lijsterstraat werd een gloednieuw skatepark officieel geopend. De gemeente trok voor dit project bijna 100.000 euro uit.

“Voor de aanleg van dit skatepark spraken we jongeren aan en polsten naar hun verwachtingen. Zij hielpen mee aan het ontwerp van dit project", steekt jeugdschepen Kristien Vanmullem (sp.a) van wal. “Ook met de buurt werd overleg gepleegd. Enkelen vreesden voor geluidsoverlast, maar door samen aan tafel te zitten, hebben we die bezorgdheid kunnen wegnemen. Zo is het skatepark aangelegd met geluidsdempende materialen. We vragen respect van de jongeren die komen skaten en uiteraard ook van de buurtbewoners.” Het skatepark, dat de naam ‘De Skateput’ draagt, kan in de toekomst worden uitgebreid. Nu kan er alvast lustig geskatet worden, alleen de afwerking van de omgeving moet nog gebeuren.

De eerste reacties zijn alvast positief, zowel van doorwinterde skaters als beginners. Zo kwam papa Joeri Laforce met zijn zoontje Lander (4) het park testen. “Ook voor kinderen en de beginnende skaters is het leuk toeven, omdat er ook minder steile hellingen zijn. De Velodroom in Oostende is bijvoorbeeld ook een heel mooie locatie, maar vrij heftig voor wie nog maar pas op een skateboard staat”, vindt de papa, die vroeger zelf trucs op vier wielen uithaalde. Tijdens de opening kregen de aanwezigen frietjes en zorgde een dj voor leuke muziek.

Voor schepen Kristien Vanmullem was het trouwens haar laatste publieke optreden als schepen van jeugd. De bevoegdheid schuift tijdelijk door naar burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). De dochter van Vanmullem behaalde namelijk de eerste plaats op het examen van jeugdconsulent. “Het is geen wettelijke verplichting dat de schepen in dit geval haar bevoegdheid doorgeeft, maar deontologisch is dit volgens ons wel correct", duidt Vandenberghe. Vanmullem krijgt dan weer de bevoegdheid milieu toegestopt.