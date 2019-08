Merelstraat viert al 15de straatfeest en is daarmee één van de oudste straatfeesten in Bredene Leen Belpaeme

08 augustus 2019

14u41 0 Bredene De buren van de Merelstraat kwamen al voor de 15de keer samen tijdens een straatfeest. Het is een van de langst bestaande straatfeesten in Bredene.

Frederic Duhoux die uitredende Merelburgemeester is, heeft het straatfeest georganiseerd samen met zijn feestteam. Er was opnieuw een barbecue, maar ter gelegenheid van de verjaardagseditie werd er een groot feest van gemaakt met de coverband Rock Circus. Tijdens het feest is ook een nieuwe Merelburgemeester opgestaan die de volgende editie van het volgende straatfeest en de winterdrink zal organiseren en dat werd Peter Maertens.