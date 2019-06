Mercedes in lichterlaaie op Koninklijke Baan, bestuurder kan tijdig ontkomen Bart Boterman en Leen Belpaeme

12 juni 2019

12u15 6 Bredene Op de Koninklijke Baan in Bredene is woensdagvoormiddag iets voor 11 uur een auto uitgebrand. Het voertuig stond in lichterlaaie. De bestuurder, een man uit Bredene, kon tijdig ontsnappen.

Het incident gebeurde ter hoogte van strandpost Twins. “De bestuurder besefte tijdens het rijden al dat er iets mis was en kon zijn voertuig nog veilig aan de kant zetten toen er rook uit de motorkap kwam. De vlammen volgden snel. Bij aankomst van politie en brandweer stond het voertuig al in lichterlaaie. Voor de veiligheid van de andere weggebruikers en om de bluswerken uit te kunnen voeren, werd het stuk Koninklijke Baan tussen Bredene en Oostende een tiental minuten afgesloten voor het verkeer", zegt commissaris Dennis Goes van de Lokale Politie Bredene/De Haan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de Mercedes C200 van de Bredenaar liep ernstige schade op. Een takeldienst sleepte de wagen weg.