Meer bezoek mogelijk in woonzorgcentrum Jacky Maes Leen Belpaeme

05 september 2020

11u27 1 Bredene Vanaf maandag 7 september wordt de bezoekregeling in alle woonzorgcentra versoepeld. Dat is ook zo in Woonzorgcentrum Jacky Maes, er blijven wel heel wat veiligheidscriteria van kracht.

De belangrijkste wijziging is dat er vanaf maandag opnieuw elke dag (inclusief tijdens het weekend) bezoek mogelijk is en dit tussen 14 en 16.30 uur. Reserveren op voorhand is niet langer noodzakelijk. Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op de bewonerskamer en dat met maximum 5 personen die tegelijk de sociale bubbel vormen van de bewoner. Binnen het woonzorgcentrum is het dragen van een mond/neusmasker verplicht. Tijdens het bezoek op de kamer is dit niet nodig en kan er ook nauwer fysiek contact zijn tussen de bewoner en bezoekers. Bewoners mogen ook opnieuw het woonzorgcentrum verlaten. De bezoekbubbels die momenteel nog gelden, worden stopgezet. De cafetaria blijft echter gesloten. Bezoekers moeten zich ook nog steeds aan- en afmelden en zijn verplicht om aan de nodige hygiënische en veiligheidshandelingen aan het onthaal te voldoen.

Verantwoordelijkheid

“Het coronavirus speelde de afgelopen maanden jammer genoeg een grote rol in ons leven. Met de onuitputtelijke inzet van alle personeelsleden hebben wij er alles aan gedaan om het virus buiten ons woonzorgcentrum te houden en dat is ook gelukt. De versoepeling die er nu komt door de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid is een goede zaak. Het laat ons toe om opnieuw een stapje dichter bij een min of meer normale situatie te komen. Maar we moeten waakzaam blijven en bij een verslechtering van de toestand van de epidemie kan de regeling opnieuw teruggeschroefd worden. We hopen uiteraard dat dit niet zal nodig zijn. We rekenen hiervoor op de verantwoordelijkheidszin van iedereen die ons woonzorgcentrum opnieuw bezoekt”, zegt schepen van sociale zaken Eddy Gryson.