Matthieu Bonne zwemt door, slaagt hij er als eerste in om hele kustlijn af te zwemmen? “Lastig stuk, maar binnenkort zit stroom mee en zal het weer sneller gaan” Leen Belpaeme

15 september 2020

07u50 18 Bredene Matthieu Bonne is de nacht goed doorgekomen en bevindt zich momenteel al ter hoogte van Wenduine. aan zijn tweede poging om de kustlijn af te zwemmen. Als hij erin slaagt om Knokke-Heist te bereiken, is hij de eerste ooit die solo en non-stop de uitdaging tot een goed einde brengt. Volg de tocht bij HLN. Matthieu Bonne is de nacht goed doorgekomen en bevindt zich momenteel al ter hoogte van Wenduine. De Bredenaar is maandag gestart

7 uur. Hij stelt het goed en krijgt onderweg massaal veel steun. Op enkele plekken krijgt Matthieu gezelschap in het water: enkele mensen zwemmen een stuk mee. Tijdens de nacht komen verrassend veel supporters naar het strand om de Bredenaar aan te moedigen. In Middelkerke bieden de redders morele steun, maar ook in Oostende en thuisstad Bredene hebben veel mensen een nachtelijke uitstap over om te supporteren. De vele aanmoedigingen zijn duidelijk te horen vanop de boot en doen Matthieu zichtbaar deugd.

8.30 uur. Matthieu is nu ter hoogte van de rotonde van Wenduine. Hij is bijna 17 uur aan het zwemmen. “Hij heeft een lastige nacht achter de rug”, vertelt zijn pluspapa Erwin Inghelbrecht. “Het mag dan warm zijn voor de tijd van het jaar , maar Matthieu had het bitterkoud in het water. In navolging van de kanaalzwemmers wil hij geen wetsuit dragen. Door de koude kan hij moeilijk ademen. Gelukkig heeft hij een droomteam mee aan boord. Iedereen heeft zijn eigen manier om hem te blijven motiveren en hem te ondersteunen”, vertelt Erwin. Ook van aan land kreeg Matthieu veel steun. “In Middelkerke zijn redders met kajakken en sups tot bij hem gekomen. Op het strand was er ook veel steun met licht, toeters en veel mensen die hem aanmoedigden. Het doet elke keer heel veel deugd. Het is leuk dat er wat volk rond hem is.” De laatste supporters stonden om 2.30 uur op het strand van Bredene. “Daarna was het volledig donker, maar hij had de morgen als mikpunt.” Hij heeft nu al enkele uren tegenstroom. “Hij gaat daardoor traag vooruit. Zijn coach is nu wel bij hem, hij kon niet eerder komen. Hij had boterkoeken mee voor de crew, dus iedereen kan er nu weer tegen. Nu komt het lastigste moment, maar voorbij Wenduine zal de zon hoger staan en komt hij er hopelijk weer bovenop.”

Matthieu heeft wel een uurtje vertraging opgelopen. “We zullen waarschijnlijk later aankomen in Knokke. Hij zal dan 24 uur gezwommen hebben, maar dat zal de prestatie enkel maar heldhaftiger maken. Het is ongelofelijk welke grenzen Matthieu kan verleggen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij zal slagen”, zegt Erwin.

Als alles goed gaat, zal Matthieu vanmiddag in Knokke-Heist aankomen.