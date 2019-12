Matthieu Bonne nam deel aan loodzware Kamp Waes: “Alles deden ze om ons te breken” Bredenaar werd gekozen uit 5.000 kandidaten voor opleiding Special Forces Leen Belpaeme

03 december 2019

13u48 0 Bredene Matthieu Bonne (25) uit Bredene kreeg met Kamp Waes de kans om te proeven van een opleiding van de Special Forces. Acht weken lang werd hij fysiek en mentaal tot het uiterste gedreven. “Het was loodzwaar. En dat terwijl we onvoldoende konden slapen”, geeft hij toe. Hoe hij het ervan af heeft gebracht, zie je vanaf zondag 8 december op Eén.

In september was iedereen al onder de indruk van de knappe prestatie van Matthieu Bonne, toen hij het kanaal overzwom in 12 uur en 47 minuten. Hij was de 19de Belg ooit die in de uitdaging slaagde. De ultrasporter, die in het verleden ook al de Marathon des Sables deed en de Zwitserse Matterhorn bedwong, kon toen weliswaar nog niet meedelen dat hij twee maanden eerder eigenlijk al had deelgenomen aan Kamp Waes. “Het moest inderdaad een geheim blijven”, vertelt hij. “Al waren er wel mensen die door hadden dat ik ook voor iets anders aan het trainen was, omdat ik ook veel ging lopen en aan crossfit en krachttraining deed bovenop de zwemtrainingen.” Mathieu werd met 14 anderen gekozen uit 5.000 inschrijvingen. “Dat is eigenlijk al een eer op zich”, zegt de Bredenaar. In de eerste week van juli kreeg hij een opleiding voor de Special Forces. “De opleiding duurde 8 dagen en was loodzwaar. We moesten zowel fysieke als mentale proeven doorstaan, terwijl we onvoldoende konden slapen. Er werd van alles gedaan om ons te breken.” Of dat ook gelukt is, mag Mathieu nog niet verklappen.

30 uren trainen

De deelname aan het programma maakte zijn training om het kanaal over te zwemmen veel zwaarder. “Ik had 30 uur per week training in aanloop naar het programma en ik werkte ook als redder in het zwembad in Brugge. Er was weinig tijd om rust in te bouwen in het trainingsschema.” Twee dagen na zijn deelname kroop hij terug in het zwembad. “Na Kamp Waes moest ik onmiddellijk weer beginnen te trainen, want ik had al veel tijd verloren en de overtocht kwam dichtbij. Na de kanaalovertocht heb ik wel even heel diep gezeten. Ik had nog geen tijd gehad om alles te verwerken. Ik heb ondertussen weer wat gesport en wat gemediteerd. Nu ben ik opnieuw aan het trainen voor de volgende uitdaging, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Het wordt weer crazy”, belooft Matthieu.

Spannend

Zondag wordt de eerste aflevering uitgezonden. De 25-jarige redder kruipt zondag samen met zijn familie voor de buis. “Ik ben even benieuwd om de beelden te zien als iedereen. Het wordt wel een topprogramma. Er werd niets gespeeld. We hebben zo hard afgezien.” Kamp Waes: vanaf 8 december elke zondag om 20 uur op Eén.