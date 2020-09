Matthieu Bonne is begonnen aan zijn zwemtocht langs de kustlijn en lanceert fundraising Leen Belpaeme

14 september 2020

17u23 0 Bredene Matthieu Bonne is begonnen aan zijn tweede poging om de kustlijn af te zwemmen. Deze keer is hij in De Panne gestart en hoopt hij morgen rond 14 uur Knokke-Heist te bereiken. Ondertussen startte de Bredenaar ook een fundraising op. De kosten beginnen immers al op te lopen, maar hij wil ook geld inzamelen voor Make-a-wish.

Op 28 augustus vertelde Matthieu Bonne nog ontgoocheld over zijn poging om de kustlijn af te zwemmen. Het viel hem toen vooral zwaar dat hij zijn tocht niet kon afronden door het zware weer. Fysiek zat alles nog goed. Hij was niet zeker of hij zichzelf nog eens kon opladen om het opnieuw te proberen, maar twee weken later is het dan toch zover. Hij is om 16 uur in het water gegaan in De Panne, vlak aan de grens. Hij zal vannacht zijn thuisstad Bredene passeren en verschijnt morgenochtend, als alles goed gaat om 8 uur ter hoogte van Blankenberge om hopelijk enkele uren later Knokke te bereiken.

Naast de mentale uitdaging is de tweede poging ook een financiële uitdaging voor Matthieu. “Ik had er echt niet op gerekend om dit avontuur twee maal in enkele weken tijd aan te gaan en de kosten blijven oplopen. Bij mijn eerste poging heb ik jullie massale reacties en aanmoedigingen gezien én enorm gewaardeerd. Daarom zou ik nu graag een beroep doen op supporters en sympathisanten die dit avontuur opnieuw willen meebeleven. Als jullie allemaal 1 euro of meer doneren zou dit voor mij een enorme steun zijn. Ik zal de helft van de ontvangsten sowieso bezorgen aan Make-a-Wish, omdat dromen je vleugels geven”, vertelt Matthieu. “Om het transparant te maken sluit ik die af op 15 oktober 2020 en publiceer ik het resultaat. Dan zullen we ook het bedrag kennen dat naar Make-A-Wish gaat.

Wie Matthieu wil steunen kan dit doen via Belgian Coast Swim 2020 IBAN : BE32 9733 9392 3502

Je kan zijn tocht ook live hier volgen