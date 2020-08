Matthieu Bonne is begonnen aan zijn tocht langs de kustlijn Leen Belpaeme

27 augustus 2020

10u56 4 Bredene Om 10.20 uur is Matthieu Bonne in Knokke-Heist, op de grens met Cadzand de zee in gegaan om aan zijn tocht langs de kustlijn te beginnen. Hij zal naar schatting 20 uur nodig hebben om de 67 kilometer lange tocht af te leggen.

Kamp Waes-deelnemer Matthieu Bonne heeft al verschillende indrukwekkende avonturen op zijn conto staan. Zo zwom hij vorig jaar ook al het kanaal over. Ervaring heeft hij dus genoeg, maar in deze uitdaging is nog nooit iemand geslaagd. Vooral de stroming speelt daarbij een grote rol. “De afstand tussen De Panne en Knokke is 67 km, maar in werkelijkheid zal het veel meer worden en dit onder de zeer zware omstandigheden van de zee. De stroomrichting en sterkte wisselen voortdurend en bij tegenstroom (om de zes uur) ga je amper vooruit. Daardoor zal de 67km lange kustlijn ongetwijfeld eindeloos zijn. Het wordt een harde dobber die naar schatting zo’n 20 à 24 uur zal duren”, aldus Matthieu. Hij heeft er alvast een geslaagde test opzitten van 15 uur zwemmen. Hij zwom toen van Nieuwpoort naar De Haan en terug. Een volledige simulatie op zee, goed voor 15 uur en 54 km zwemmen.

Hij zal naar schatting tussen 6 en 7 uur aankomen in De Panne vrijdagmorgen. Hij zal de ganse nacht doorzwemmen. “Ik vind ’s nachts zwemmen wel leuk, het is iets speciaal.” Matthieu kan rekenen op een volledig team rond hem. “Er is een team die me begeleidt. Het is een superteam aan boord en ook aan land.” Hij zal onderweg ook heel wat moeten eten. “In Bredene hoopt hij op een pizza”, zei hij voor de start in Knokke.

Hij heeft al heel wat uitdagingen ondernomen, maar om nu als eerste de kustlijn af te zwemmen zou alvast een droom zijn die uitkomt. “Het zou wel mijn meest iconische overwinning zijn door mijn band met de zee en het strand. Geboren en getogen aan de kust heeft de zee al van jongsaf aan een hele grote rol gespeeld in mijn leven. De zee en het strand inspireert me. Het is mijn toevluchtsoord als ik mij rusteloos of down voel. Ik vind er rust, een plaats om te mediteren, me terug te trekken en te herbronnen”, vertelde Matthieu.

Je kan de tocht live volgen via https://locatoweb.com/map/single/0806217095