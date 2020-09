Matthieu Bonne heeft record beet. Na 68 kilometer en 23 uur zwemmen aangekomen in Knokke-Heist Leen Belpaeme Mathias Mariën

15 september 2020

07u50 694 Bredene Matthieu Bonne is na 23 uur zwemmen en 68 kilometer in het water aangekomen in Knokke-Heist. Hij vertrok “Ik ben kapot”, wist hij daarna nog uit te brengen. Matthieu Bonne is na 23 uur zwemmen en 68 kilometer in het water aangekomen in Knokke-Heist. Hij vertrok maandag om 16 uur in De Panne met als doel het afzwemmen van de kustlijn en is de allereerste die in die zware opdracht slaagt. Honderden mensen hebben hem onderweg aangemoedigd. Matthieu schreeuwde op het strand de inspanning van zich af.



7 uur. Hij stelt het goed en krijgt onderweg massaal veel steun. Op enkele plekken krijgt Matthieu gezelschap in het water: enkele mensen zwemmen een stuk mee. Tijdens de nacht komen verrassend veel supporters naar het strand om de Bredenaar aan te moedigen. In Middelkerke bieden de redders morele steun, maar ook in Oostende en thuisstad Bredene hebben veel mensen een nachtelijke uitstap over om te supporteren. De vele aanmoedigingen zijn duidelijk te horen vanop de boot en doen Matthieu zichtbaar deugd.

8.30 uur. Matthieu is nu ter hoogte van de rotonde van Wenduine. Hij is bijna 17 uur aan het zwemmen. “Hij heeft een lastige nacht achter de rug”, vertelt zijn pluspapa Erwin Inghelbrecht. “Het mag dan warm zijn voor de tijd van het jaar, maar Matthieu had het bitterkoud in het water. In navolging van de kanaalzwemmers wil hij geen wetsuit dragen. Door de koude kan hij moeilijk ademen. Gelukkig heeft hij een droomteam mee aan boord. Iedereen heeft zijn eigen manier om hem te blijven motiveren en hem te ondersteunen”, vertelt Erwin.

Ook vanop land kreeg Matthieu veel steun. “In Middelkerke zijn redders met kajakken en sups tot bij hem gekomen. Op het strand was er ook veel steun met licht, toeters en veel mensen die hem aanmoedigden. Het doet elke keer heel veel deugd. Het is leuk dat er wat volk rond hem is.” De laatste supporters stonden om 2.30 uur op het strand van Bredene. “Daarna was het volledig donker, maar hij had de morgen als mikpunt.”

Hij heeft nu al enkele uren tegenstroom. “Hij gaat daardoor traag vooruit. Zijn coach is nu wel bij hem, hij kon niet eerder komen. Hij bracht boterkoeken mee voor de crew, dus iedereen kan er nu weer tegen. Nu komt het lastigste moment, maar voorbij Wenduine zal de zon hoger staan en komt hij er hopelijk weer bovenop.”

10.30 uur. Hij is nu ter hoogte van Blankenberge. Het gaat nu goed vooruit. Matthieu krijgt nog altijd heel veel steun. Op de staketsels aan de havengeul in Blankenberge verzamelde een tiental supporters om te juichen. Ook de Special Forces kwamen langs met een boot en een helikopter. De volgende uitdaging is het kruisen van de havengeul van Zeebrugge. Hij moet hier langs ‘de muur’. Dat bleek bij de eerste poging al een zware beproeving, waar Matthieu en zijn team lessen uit trokken.



13 uur: De laatste rechte lijn is ingezet. Matthieu heeft de haven van Zeebrugge overgestoken. Hij moest daarvoor even aan boord van de begeleidingsboot gaan. Daar kon hij heel even opwarmen en iets eten en drinken. “In het water kan hij enkel vloeibaar voedsel eten. Nu hij even aan boord moest, kon hij vast voedsel eten. Het is spaghetti geworden, met de stukjes pasta erin versneden. De warmte deed hem zeker deugd voor hij aan de rechte lijn begon richting Knokke-Heist.” Hij zal daar naar schatting nog zo'n twee uur voor nodig hebben. “Vermoedelijk komt hij tussen 14.30 en 15 uur aan. Het gaat sneller dan verwacht. Hij zwemt met de stroom mee en hij ruikt zijn stal, denk ik”, lacht pluspapa Erwin. “We zijn heel blij. Het ziet er allemaal heel goed uit. De tracking laat het wel wat afweten, maar hij vliegt naar de finish. Het is nu nog zo'n zeven kilometer.”

Matthieu heeft al enorm veel moed geput uit de aanmoedigingen onderweg. “We zien dat hij zich daar aan optrekt. Het is ongelofelijk welke grenzen Matthieu kan verleggen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij zal slagen”, vertelt Erwin.

13.30 uur: Hij is er bijna! Matthieu heeft Knokke-Heist bereikt en zwemt aan een stevig tempo richting finish. Als hij aankomt is hij de eerste persoon die er in slaagt om solo en non-stop de kustlijn of 68 kilometer af te zwemmen. Hij is nu al 21.30 uur aan het zwemmen.

14.30 uur: Nog 1,5 kilometer te gaan. Matthieu is er bijna. Ondertussen hebben heel wat supporters zich verzameld aan de kustlijn om hem nog aan te moedigen tijdens de laatste kilometer

14.50 uur. Alles staat ondertussen al klaar aan de finish om Matthieu te verwelkomen.

15 uur. Hij is aangekomen aan de grenspaal in Knokke-Heist. Uitgeput. “Vannacht was heel zwaar om 10 uur in het donker te zwemmen. Ik viel bijna in slaap in het water. Op het laatste was er nog tegenstroom, maar ik zag al de massa mensen die me opwachtte. Fenomenaal. Ik ben héél moe. De komende dagen kom ik mijn bed niet uit.