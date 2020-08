Matthieu Bonne (27) blikt terug op tocht langs de kustlijn: “Dat ik forfait moest geven door het weer, vind ik nog het ergste” Leen Belpaeme

28 augustus 2020

18u31 0 Bredene Enkele uren nadat Matthieu Bonne (27) zijn poging om de kustlijn af te zwemmen moest stopzetten druipt de ontgoocheling er bij hem af. Fysiek was hij nog niet op maar toen er een felle wind opstak, moest hij zich toch gewonnen geven. “Ik ga me blijven afvragen of het anders gelukt zou zijn”, zucht Matthieu. Toch dwingt zijn prestatie respect af. Hij legde tenslotte 46 kilometer af tussen Knokke-Heist en Westende.

Een dag na zijn zware beproeving is Matthieu Bonne nog redelijk fris. “Ik voel wel dat ik gezwommen heb en mijn lichaam doet pijn, maar vooral de teleurstelling weegt zwaar door. Er zat veel meer in, maar het weer heeft er anders over beslist. Ik had het minder erg gevonden mocht mijn lichaam me in de steek hebben gelaten. Nu zal ik me blijven afvragen of het gelukt zou zijn”, zegt de Bredenaar. Vrijdagmorgen vroeg moest hij ter hoogte van Westende noodgedwongen zijn poging staken om van Knokke-Heist tot De Panne te zwemmen. Zijn team had het volste vertrouwen in zijn slaagkansen, net als de honderden vrienden, familieleden en fans die donderdag afzakten naar het strand van Bredene om hun dorpsgenoot aan te moedigen. Zijn doorzettingsvermogen om dromen na te jagen inspireerde duidelijk veel mensen in deze moeilijke tijden. Dat zoveel mensen hem kwamen steunen onderweg heeft Matthieu onderweg ook kunnen vaststellen. “Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen supporteren. Overal stonden er mensen, dat zal ik nooit vergeten. Het was echt harverwarmend.”

Toen er een wind van 7 beaufort opstak met hoge golven tot gevolg was doorgaan geen optie meer. “Het was de juiste beslissing om te stoppen”, geeft Matthieu toe. “De golven waren te hoog en de wind zat in ons gezicht. Het zwaarste deel met de havens van Zeebrugge en Oostende en een stuk tegenstroom was eigenlijk voorbij. Het was dan enkel nog zes uur op de tanden bijten tot in De Panne.”

Nieuwe poging?

En nu de belangrijkste vraag: wil hij het nog eens proberen? “Ik weet niet of ik me mentaal en fysiek zal kunnen opladen om het nog eens te proberen. De eerste 15 uur moet ik volledig opnieuw doen en ik weet niet of ik dat wel zie zitten. Ik zal eerst wat rust nemen en wat dingen op een rijtje zetten. Aan de andere kant kriebelt het wel een beetje. Misschien probeer ik het wel opnieuw, maar dan liefst nog dit jaar. Het zal er wel van afhangen hoe ik nu recupereer. We hebben ook al lessen getrokken uit deze tocht, dat kan misschien nog nuttig zijn.”