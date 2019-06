Markt in Bredene Sas verhuist naar dinsdag Leen Belpaeme

26 juni 2019

Eind augustus 2013 werd door het Bredens gemeentebestuur gestart met een zaterdagmarkt op het Dr. Vanden Wegheplein op de wijk Sas. Met deze zaterdagmarkt werd gemikt op het kleinschalig aanbieden van vooral voeding of basisproducten. De eerste jaren waren er gemiddeld een zestal marktkramers aanwezig op deze markt. De laatste maanden was het aanbod beperkt tot één marktkramer die vleeswaren verkoopt. Ook dit kraam dreigde evenwel te verdwijnen door een wijziging van uitbater. De betrokken marktkramer kan niet meer op zaterdag langskomen en daarom wordt de markt naar de dinsdag verplaatst. Het aanbod voldoet immers wel aan de vraag van de wijkbewoners. Ook andere marktkramers zijn welkom en mogen zich aandienen bij de dienst Markten via Els.Vanderschaeghe@bredene.be.

De dinsdagmarkt op de wijk Sas start op dinsdag 2 juli en dit telkens van 8 uur tot de middag.