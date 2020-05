Man riskeert 18 maanden cel voor reeks inbraken waarbij hij drank en...pornovideo’s buit maakte Siebe De Voogt

05 mei 2020

14u41 0 Bredene Een 39-jarige Oostendenaar hangt een effectieve celstraf van 18 maanden boven het hoofd voor een reeks inbraken en pogingen daartoe in Bredene. Jimmy D. maakte onder meer flessen sterke drank buit en...enkele pornovideo’s. Hij weet de diefstallen zelf aan zijn speedverslaving.

Jimmy D. (39) uit Oostende werd op 28 november vorig jaar op heterdaad betrapt, terwijl hij op dievenpad was in een ondergrondse garage in Bredene. “Een buurtbewoner vond zijn gedrag verdacht en verwittigde de politie", vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “De beklaagde reed rond op een elektrische fiets die enkele dagen eerder was gestolen. Hij had inbrekersmateriaal en een gestolen dolk bij en had op z'n fietsrekje een bak staan met gestolen goederen.” Onderzoek wees uit dat D. in totaal 4 inbraken pleegde en 6 pogingen daartoe. Hij maakte daarbij flessen prosecco en rode wijn buit, maar vreemd genoeg ook een vijftal pornovideo’s.

De man is geen onbekende voor het gerecht en werd al meermaals veroordeeld. Op 19 juni 2018 kreeg hij 37 maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk, voor verschillende inbraken. In het nieuwe dossier vorderde het parket 18 maanden cel. De advocaat van Jimmy D. drong aan op een autonome probatiestraf. “Om ‘s nachts te kunnen werken begon mijn cliënt speed te gebruiken", pleitte meester Jan Dekersgieter. “Hij raakte verslaafd en dat triggerde hem ook om te beginnen gokken. Bij z'n feiten heeft hij echter nooit geweld gebruikt. Die man heeft de nodige begeleiding nodig.” Vonnis op 2 juni.