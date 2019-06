Man geeft zich op Facebook uit voor 14-jarig meisje en probeert naaktfoto’s van minderjarigen te bemachtigen Siebe De Voogt

17 juni 2019

15u56 3 Bredene Een 57-jarige man uit Bredene is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor cyberlokking. D.V. gaf zich op Facebook uit voor een 14-jarig meisje en overtuigde een 11-jarig meisje zo om naaktfoto’s door te sturen. De man maakte ook nog een tweede slachtoffer.

Het onderzoek ging van start toen een kennis van D.V. uit Bredene klacht indiende bij de politie. Ze vertelde hoe een 14-jarige vriendin van haar op Facebook benaderd was door een man. V. had zich zelf voorgedaan als een leeftijdsgenootje van het meisje en verteld dat hij lesbisch was. De man probeerde het meisje te overtuigen om een naaktfoto van zichzelf door te sturen, maar zij wimpelde z’n verzoek af. Uiteindelijk stuurde D.V. zélf een naaktfoto door van een onbekend minderjarig meisje. Het slachtoffer besloot een van de Facebookvrienden van D.V. te contacteren en vertelde wat haar overkomen was. Uiteindelijk stapte de vrouw met het verhaal naar de politie.

Therapie volgen

Op de gsm van D.V. troffen de speurders liefst 86 chatgesprekken met minderjarigen aan. Uit zijn zoekgeschiedenis op internet bleek de man geregeld te zoeken naar meisjes van 12 à 18 jaar. Nog in de gsm stonden drie naaktfoto’s van een 11-jarig meisje. Zij was wél ingegaan op de vraag van D.V. om foto’s van zichzelf door te sturen. Het slachtoffer kreeg maandagmorgen een schadevergoeding van 1.000 euro toegekend. D.V. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Hij moet onder meer therapie volgen en een leertraject voor daders van seksueel geweld.