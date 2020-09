Man die moeder in duinen begroef en haar pensioen bleef opstrijken, blijft in de cel Siebe De Voogt

04 september 2020

14u18 5 Bredene De 47-jarige man uit Bredene die drie jaar geleden zijn moeder begroef in de duinen van Oostende en nadien haar pensioen bleef opstrijken, blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het blijft wachten op de afronding van het onderzoek.

Solange Hennaert (82) uit Bredene verdween midden 2017 van de aardbodem. Haar zoon Frank P. (47), die bij z’n moeder inwoonde, bleef nadien gewoon haar pensioen opstrijken. De bal ging aan het rollen, toen Solange haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. P. maakte haar omgeving wijs dat zijn moeder opgenomen was in een rusthuis. Niemand rook onraad, tot de wijkagent melding maakte van de verdwijning. Frank P. werd eind mei vorig jaar gearresteerd in het appartement van zijn moeder in de Nukkerstraat in Bredene. De flat werd uitgekamd en de civiele bescherming leegde zelfs de septische putten op zoek naar een lichaam. Van Solange was echter geen spoor.

Geen doodsoorzaak

Frank P. werd aangehouden op verdenking van informaticabedrog, gijzeling en oplichting. Hij beweerde in eerste instantie dat zijn moeder na een ruzie met de noorderzon was verdwenen. Tijdens een nieuw verhoor ging de veertiger uiteindelijk toch door de knieën. Speurders vonden het lichaam van Solange in duinen tussen Oostende en Bredene, met aanwijzingen van P. Hij verklaarde dat hij zijn moeder tijdens een zoveelste ruzie in september 2017 een vuistslag had gegeven in het gezicht. De vrouw kwam ten val en overleed. Frank wikkelde haar lichaam in plastiek en begroef haar in de duinen, in een gebied waar wandelaars niet toegelaten zijn.

Het was lange tijd wachten op het verslag van de wetsdokter, maar zijn bevindingen raakten twee maanden geleden bekend. De wetsdokter zou bij Solange Hennaert geen duidelijke doodsoorzaak meer hebben kunnen vaststellen, wat mogelijk in het voordeel kan spelen van de verdediging. Het onderzoek zit intussen in een laatste fase. Het is enkel nog wachten op wat moraliteitsverslagen en het rapport van de gerechtspsychiater.