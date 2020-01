Man die moeder in duinen begroef en haar pensioen bleef opstrijken blijft in cel Siebe De Voogt

28 januari 2020

15u28 0 Bredene Een 47-jarige man uit Bredene blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van oudermoord. Frank P. begroef zijn moeder 2,5 jaar geleden in de duinen van Oostende, maar ontkent dat hij haar om het leven wilde brengen.

Solange Hennaert (82) uit Bredene was al meer dan twee jaar vermist. De bejaarde vrouw verdween midden 2017 van de aardbodem. Haar zoon Frank P. (47), die bij z’n moeder inwoonde, bleef al die tijd gewoon haar pensioen opstrijken. De zaak kwam aan het licht, toen Solange haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. P. maakte haar omgeving wijs dat zijn moeder opgenomen was in een rusthuis. Niemand rook onraad, tot de wijkagent melding maakte van de verdwijning. Frank P. werd eind mei gearresteerd in het appartement van zijn moeder in de Nukkerstraat in Bredene. De flat werd uitgekamd en de civiele bescherming leegde zelfs de septische putten op zoek naar een lichaam. Van Solange was echter geen spoor.

Frank P. werd aangehouden op verdenking van informaticabedrog, gijzeling en oplichting. Hij beweerde in eerste instantie dat zijn moeder na een ruzie met de noorderzon was verdwenen. Tijdens een nieuw verhoor ging de veertiger uiteindelijk toch door de knieën. Op aangeven van P. vonden speurders het lichaam van Solange in duinen tussen Oostende en Bredene. Haar zoon verklaarde dat hij Solange tijdens een zoveelste ruzie in september 2017 een vuistslag had gegeven in het gezicht. De vrouw kwam ten val en overleed. Frank wikkelde haar lichaam in plastiek en begroef haar in de duinen, in een gebied waar wandelaars niet toegelaten zijn. Twee jaar lang ging hij elke maand een kijkje nemen, om er zeker van te zijn dat het lichaam van zijn moeder niet bloot zou komen te liggen. De raadkamer verlengde de aanhouding van P. dinsdagmorgen opnieuw met twee maanden. Het onderzoek lijkt intussen niet echt vooruit te gaan. Zo is het nog wachten op de resultaten van het moraliteits- en psychiatrisch onderzoek.