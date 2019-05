Man betrapt met cocaïne in de onderbroek Jelle Houwen

26 mei 2019

26 mei 2019

In Bredene werd zaterdagavond een man gearresteerd die cocaïne verborgen had in zijn onderbroek. P.M. werd tegengehouden door de politie voor een controle omdat ze met zijn tweeën op een bromfiets zaten. De man kon geen papieren van het voertuig voorleggen want het voertuig bleek afgelopen weekend gestolen te zijn. P.M. werd door de politie gearresteerd met de drugs op zak en voor de onderzoeksrechter gebracht die moest beslissen over zijn aanhouding.