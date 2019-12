Mama doet emotionele oproep nadat Oostende kinderen uit buurgemeenten weert uit speelpleinwerking. “Waar moet ik naartoe met mijn kind met een beperking?” Leen Belpaeme

17 december 2019

08u56 14 Bredene Brenda Boeyden hield voor de start van de gemeenteraad in Bredene maandag een emotioneel pleidooi nadat Oostende besliste om geen kinderen uit buurgemeenten meer toe te laten in de speelpleinwerking. Haar zoon van 10 jaar met autisme en ADHD kon de voorbije vier jaar terecht in de speciale zonnetjeswerking van de Speelcompagnie. “Wij kunnen al bijna nergens terecht met ons kind met een beperking”, klaagde de vrouw aan. Burgemeester Steve Vandenberghe toonde begrip en is verbolgen over de beslissing van Oostende.

Oostende kondigde vorige week aan dat kinderen uit buurgemeenten niet meer welkom zijn in de speelpleinwerking van de stad. Het gaat om 10 procent van het totaal aantal kinderen. Oostende wil niet langer financieel opdraaien voor kinderen uit buurgemeenten. De speelpleinwerking kost de stad 23 euro per kind/per dag, maar ouders moesten tot nog toe maar 4 euro betalen. De prijs voor de Oostendenaars werd opgetrokken naar 7 euro. Bredene schat dat zo'n 100 kinderen niet meer naar de speelpleinwerking kunnen. “Het gaat vaak om kinderen waarvan de ouders in Oostende werken of de grootouders wonen in Oostende”, zegt Steve Vandenberghe.

Grote gevolgen

Voor enkele ouders met een kind met een beperking heeft de beslissing echter grote gevolgen. “Mijn zoon gaat ondertussen al vier jaar naar de zonnetjeswerking. Hij krijgt daar individuele begeleiding in een speciale groep. Dat werkte de afgelopen jaren heel goed. Wij kunnen nergens anders terecht met onze zoon. Hij wordt geweigerd in sportclubs en ook sportkampen zijn uitgesloten. Ik kan geen twee maanden verlof nemen om voor hem te zorgen. Waar kunnen wij nu terecht?”, vraagt Brenda zich af. “Het is voor ons al echt niet gemakkelijk.”

Begrip

Burgemeester Steve Vandenberghe nam de vraag van Brenda ter harte en vindt de beslissing van Oostende een schande. “Oostende krijgt meer middelen om hun rol als centrumstad op te nemen en ondersteuning te geven aan de kleinere gemeenten. Wij staan open altijd open voor een samenwerking. Met deze beslissing gaan we terug naar de jaren 70. Wij kunnen weinig doen aan de beslissing van Oostende, maar wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben al geld voorzien om onze speelpleinwerking Jokkebrok extra te ondersteunen zodat zij hun werking kunnen uitbreiden.” Schepen Eddy Gryson heeft al een overleg gepland. “We gaan bekijken wat we kunnen doen, maar we zijn zelf nog maar pas op de hoogte.”

Brenda is blij met het antwoord van de burgemeester. “Ik hoop dat er een goed alternatief komt want mijn zoon kan niet naar de gewone speelpleinwerking. Ik begrijp niet waarom we niet gewoon een hoger tarief konden betalen? Ik wil met plezier meer betalen als het nodig is. Zolang mijn zoon maar goede en aangepaste opvang kan krijgen.”