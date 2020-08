Louis (56) brengt de zomer voor het eerst door in een ijskar. “Ik heb me lang niet zo gelukkig gevoeld” Leen Belpaeme

03 augustus 2020

17u15 0 Bredene Het is de eerste zomer dat MDue, een bekende horecazaak met ijssalon in Bredene met een ijskar hun lekkernij aan de man brengt. Tijdens de lockdown kwamen de uitbaters op het idee om met hun ijs op pad te gaan. Ze gingen daarvoor in zee met Louis Van Belleghem. Op zijn 56ste beleeft Louis de zomer van zijn leven in zijn ijskar.

Jarenlang was Louis bekend als ondernemer in Oostende met een zaak in herenmode. In 2018 maakt hij de overstap naar de horeca en foodsector, maar door de coronacrisis verloor hij zijn job. Deze zomer kan je de flamboyante verkoper vinden in de ijskar van ‘MDue on the move’. Als je Louis hoort vertellen over zijn ‘cremekes’ en het verse gedraaide ijs dan komt het water je al helemaal in de mond. En dat is ook de Bredenaars niet ontgaan. “Elke dag staan er steeds meer mensen op onze stopplaatsen”, vertelt Louis. Ze kozen er immers voor om enkel halt te houden op buurtpleinen in plaats van stapvoets door de straten te rijden zoals veel concurrenten in de streek doen. “Ik merk dat mensen onze visie echt snappen. Sommige mensen komen met de auto naar de plaats waar we op dat uur zullen komen. Anderen komen elke dag naar een andere plaats met de fiets. Ik ben verbaasd hoeveel moeite mensen doen om een ‘cremeke’ te komen halen. Duitse toeristen die hier een maand verbleven kwamen op het einde van hun vakantie zeggen hoeveel ze ons ijs zullen missen.”

Tekeningen

Louis heeft geen spijt van zijn carrièrewending. “Ik zie elke dag zoveel gelukkige gezichten dat ik amper het gevoel heb dat ik aan het werken ben. Het zijn nochtans lange dagen en ik ben elke dag op pad, maar het geeft me zoveel voldoening om de mensen blij te zien. Ik krijg tekeningen van kinderen en ze staan ook te zwaaien als ik er aan kom.” Waarom ijsjes nu zo populair zijn? “Het is niet duur waardoor iedereen ervan kan genieten. Je hebt allerlei smaken die je kan combineren en dat hoorntje is voor veel mensen echt nostalgie. Het is een verwenmoment waar mensen naar uit kijken.”