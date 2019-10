Lisette en Karel delen al 70 jaar lief en leed. “We zien elkaar nog altijd even graag” Leen Belpaeme

22 oktober 2019

15u46 3 Bredene Zo’n platina bruiloft is uiteraard een feestje waard en dus verzamelde ook de familie van Karel Sanders en Lisette Pyra in de Klemskerkestraat voor een glas bubbels. Op hun 96 en 89 jaar is zo’n feest al een grote gebeurtenis, maar ze zitten lieflijk naast elkaar in de zetel te genieten. Er kunnen nog altijd heel wat grapjes vanaf en tegelijkertijd hebben ze weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen.

Een koppel dat hun 70ste huwelijksverjaardag viert en nog altijd thuis woont, het is eerder uitzonderlijk. Lisette en Karel zijn dan ook heel gelukkig dat ze dankzij de steun van hun zonen en familieleden nog altijd samen thuis wonen. Karel sukkelt wat met de gezondheid nadat hij van een ladder viel, maar Lisette zorgt nog elke dag voor een potje vers eten en ze doet de was en de strijk. Een poetshulp komt poetsen en de zonen doen boodschappen. “We zijn enorm gezegend”, glundert Lisette. Ze hebben nu wel wat zorgen om hun zoon Robert die ernstig ziek is. “Al bij al hebben we weinig tegenslagen gekend. We hebben wel een dochter verloren toen ze nog maar enkele maanden oud was aan de griep.” Het koppel steunde elkaar weliswaar door dik en dun. “We hebben vooral veel gewerkt in ons leven. Ik was kuisvrouw en conciërge en Karel schilder/behanger. We hebben in totaal drie zonen en ondertussen ook 5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.”

Het koppel leerde elkaar kennen via de broer van Lisette. Of het liefde op het eerste gezicht was? “Nee helemaal niet. Ik vond hem wel knap in zijn legeruniform”, lacht ze. “Wij zijn in 1945 bij het leger gegaan. De dag van de overgave zijn we naar Engeland vertrokken. Ik heb samen met haar broer zowat overal gezeten”, blikt Karel terug. Op 15 januari 1946 ziet hij Lisette voor het eerst bij haar thuis. “We zijn pas later een koppel geworden, maar we zien elkaar 70 jaar later nog altijd even graag. We hebben soms maar een blik nodig. Als hij eens scheef kijkt zeg ik dat me ga gedragen”, knipoogt Lisette nog.