Lichaam van vermiste Solange (82) na twee jaar gevonden in duinen: zoon bekent Bart Boterman HAA

28 mei 2019

11u10

Bron: Eigen berichtgeving 88 Bredene Het lichaam dat gisteren werd ontdekt in de duinen van Oostende is wel degelijk dat van Solange Hennaert (82). Dat bevestigt het parket van Brugge. De bejaarde dame uit Bredene was al twee jaar vermist, maar haar verdwijning werd pas recent ontdekt. Intussen heeft haar zoon bekend dat hij met haar dood te maken heeft.

De zoekactie in de duinen kwam er na bekentenissen van haar zoon Frank P. (47) bij de speurders, gisteren. Inmiddels is zeker dat het om de 82-jarige Solange Hennaert gaat. “Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om zicht te krijgen op de doodsoorzaak”, zegt procureur Fien Maddens van het Brugse parket.



“Ondertussen werd de zoon van het slachtoffer verhoord. Hij bekende dat hij zijn moeder geslagen heeft, dat ze gevallen is en dat hij de volgende ochtend haar lichaam in de duinen heeft begraven”, aldus Maddens. De veertiger bekende waar hij het lichaam van zijn overleden moeder dumpte. Daarop schoten de federale gerechtelijke politie, civiele bescherming en het slachtofferidentificatieteam in actie. Gisterenavond rond 22 uur zou het lichaam zijn ontdekt.

Pensioen

De zaak kwam aan het licht omdat Solange Hennaert uit Bredene haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. De 82-jarige vrouw bleek al sinds midden 2017 geen teken van leven meer te hebben gegeven. Bepaalde elementen in het onderzoek wezen erop dat haar zoon wel meer moest weten. P. bleef al die tijd trouwens gewoon haar pensioen opstrijken.



De man werd vorige week door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van gijzeling, informaticabedrog en oplichting. Afgelopen vrijdag oordeelde de Brugse raadkamer dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. In eerste instantie beweerde P. dat zijn moeder na een ruzie met de noorderzon verdwenen was. Tijdens een nieuw verhoor legde hij gisteren dan toch bekentenissen af.

Oudermoord

Die bekentenissen hebben grote gevolgen voor het onderzoek. Op lijkverberging staat immers hoogstens twee jaar gevangenisstraf. En ook voor oplichting riskeerde de verdachte in de praktijk geen al te strenge celstraf. Het openbaar ministerie zal de veertiger nu echter aanvullend vorderen voor oudermoord. Daardoor zou P. voor het hof van assisen zelfs levenslange opsluiting riskeren.