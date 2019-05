Lichaam gevonden in duinen, allicht dat van vermiste Solange (82) Bart Boterman

28 mei 2019

05u58

Bron: Het Nieuwsblad 0 Bredene In de duinen tussen Oostende en Bredene is gisteravond een lichaam ontdekt. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het gaat allicht om dat van de vermiste Solange Hennaert (82) uit Bredene. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd.

De zoekactie in de duinen kwam er na bekentenissen van haar zoon Frank P. bij de speurders, gisteren. Volgens het Nieuwsblad zou Frank P. de locatie waar hij het lichaam van zijn overleden moeder dumpte, bekend hebben gemaakt. Daarop schoten de Civiele Bescherming en het slachtofferidentificatieteam in actie. Rond 22 uur zou het lichaam zijn ontdekt. Of de vrouw een natuurlijke dood stierf dan wel om het leven werd gebracht, zal een autopsie moeten uitwijzen. Frank P. streek in elk geval twee jaar lang haar pensioen op.