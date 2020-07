Let op voor Blauwalgen op de Noordede Leen Belpaeme

29 juli 2020

10u47 0 Bredene De Vlaamse Milieumaatschappij stelde de aanwezigheid van blauwalgen vast op de Noordede vanaf de kruising met de Blauwe sluis tot aan het Maartensas.

Omdat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de bloei of bij de inname van water waarin toxines aanwezig zijn, die geproduceerd worden door blauwalgen, wordt watercaptatie voor besproeiing van voedingsgewassen en voedergewassen en veedrenking verboden. Ook andere toepassingen worden afgeraden. Blauwalgen komen zowel voor in zoet als in zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Hun wetenschappelijke naam is cyanobacteriën. Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen. Gezien sommige soorten blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier.