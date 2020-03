Lentezon lokt heel wat wandelaars naar het strand, de meesten houden mooi afstand Leen Belpaeme

22 maart 2020

17u09 0 Bredene De lentezon en het wegvallen van alle activiteiten lokten zondag heel wat mensen op straat. Zondagmorgen waren al heel wat mensen aan het wandelen en fietsen op het strand van Bredene en de Oosteroever in Oostende. Opvallend is dat veel mensen wel degelijk aandacht hadden voor social distancing.

Je moet dan wel zo veel mogelijk in je kot blijven, af en toe ook eens de benen strekken en in beweging blijven is even belangrijk. Tweedeverblijvers en toeristen moeten dan wel wegblijven, wie het geluk heeft om dicht bij de zee te wonen, maakt daar dan ook dankbaar gebruik van. Zondagmorgen waren al heel wat mensen aan het genieten van de zonnestralen tijdens een wandeling. Toch valt op dat ze afstand houden. Op het strand is dat niet zo moeilijk, maar zelfs op de trappen en padjes worden de regels opgevolgd. Zo wachten sommigen zelfs hun beurt af om de trap te nemen. Ook mensen die een praatje slaan, doen dat dezer dagen van op een veilige afstand.