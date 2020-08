KVO doneert 1.000 euro aan Koninklijk Werk Ibis Leen Belpaeme

27 augustus 2020

12u16 0 Bredene De crowdfunding en onlineveilingen die enkele maanden geleden werden opgezet om KVO te redden, leverden de club 49.564 euro op. Nu de club overgenomen is, wordt het geld besteed aan goede doelen, maar ook aan de jeugdwerking en supportersfederatie Kustboys.

40 procent of 19.825 euro gaat naar de jeugdwerking, 20 procent of 9.912 naar de supportersfederatie Kustboys en nog eens 40 procent naar sociale projecten. “We verdelen zo het geld netjes onder tal van sociale projecten in de regio Oostende,” zegt communityverantwoordelijke Diego Rosseel. “Lokale verankering is namelijk een belangrijke pijler in de werking van onze club.” Een eerste som van 1.000 euro werd alvast gedoneerd aan Koninklijk Werk Ibis, dat totaalzorg biedt aan kinderen en jongeren met een grote zorgvraag. Met het geld kocht Ibis een trampoline aan. “Beweging blijft een zeer belangrijk aspect binnen de opvoeding, zeker nu kinderen meer bezig zijn met de tablet en de computer”, zegt algemeen directeur Philip Declercq.