Kusterfgoed start aan nieuw werkjaar, voor het eerst met Bredene Leen Belpaeme

23 januari 2020

09u22 3 Bredene Bij de start van het nieuwe jaar kijkt de erfgoedcel Kusterfgoed al eens vooruit naar de plannen voor 2020. Bredene schuift dit jaar voor het eerst mee aan tafel bij Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke.

In april 2020 dient Kusterfgoed een aanvraag in bij de Vlaamse Gemeenschap om werkingsmiddelen te krijgen voor een nieuwe beleidsperiode van zes jaar vanaf 2021. Daarbij vraagt de erfgoedcel onder meer een verhoging van het huidige subsidiebedrag om een projectmedewerker religieus erfgoed aan te kunnen werven. “Zo’n extra medewerker is nodig om een versnelling hoger te schakelen bij de zorg voor het cultureel erfgoed van de 29 kerken binnen het werkingsgebied”, licht voorzitter Bart Plasschaert toe. Samen met Erfgoedcel Brugge worden ook middelen gevraagd voor een gedeelde consulent erfgoedzorg met als doel gemeenten en erfgoedspelers in het arrondissement Brugge-Oostende te ondersteunen bij de zorg voor hun erfgoedcollecties.

In de zomer zet Kusterfgoed dit jaar in op het thema ‘billenkarren’. ‘Kustrijwielen’ zijn onlosmakelijk verbonden met de kust en brengen bij heel wat mensen dan ook nostalgische herinneringen naar boven. Via een boekje vol verhalen, een erfgoedkamp voor kinderen en allerlei activiteiten in de gemeenten zet de erfgoedcel deze traditie in de kijker. De erfgoedcel werkt hiervoor voor het eerst samen met Westtoer.