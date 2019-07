Kusterfgoed graaft deze zomer naar herinneringen aan kampeertoerisme aan de kust Leen Belpaeme

02 juli 2019

16u13 0 Bredene Kampeertoerisme is onlosmakelijk verbonden met onze kust. De erfgoedcel Kusterfgoed gaat deze zomer op zoek naar leuke herinneringen en verhalen rond het immaterieel erfgoed. Het thema is meteen ook een opener geweest om Bredene rond tafel te krijgen als laatste gemeente in de middenkust die aansluit bij de projectvereniging.

Waarschijnlijk verschenen de eerste kampeertoeristen net voor de Eerste Wereldoorlog aan onze kust. “Na de oorlog was er een omwenteling van het elitair toerisme naar massatoerisme. Toen kon je nog simpelweg je tentje ergens in de duinen neerpoten. Maar geleidelijk aan kwamen er meer regels en wetten, en schoten de campings als paddenstoelen uit de grond”, licht voorzitter Bart Plasschaert toe. Kamperen brengt heel wat herinneringen naar boven. Daarom gaat erfgoedcel Kusterfgoed deze zomer met dit thema aan de slag. In verschillende bibliotheken en woonzorgcentra staat in juli of augustus een kampeerhoekje waar bezoekers kleurrijke herinneringen kunnen ophalen. Ook kinderen duiken in het thema. De speelpleinwerkingen van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge gaan in juli een week lang op erfgoedkamp en spelen allerlei strandspelen die al meer dan honderd jaar bestaan.

Net als de afgelopen jaren verzamelt Kusterfgoed foto’s, herinneringen en verhalen over het zomerthema. Er werden ondertussen al een tiental (oud-)campinguitbaters en kampeerders geïnterviewd en begin juli houdt de erfgoedcel halt op enkele campings waar kampeerders hun verhalen en herinneringen kunnen vertellen aan de Kusterfgoedreporters. De resultaten hiervan zijn te ontdekken op Beeldbank Kusterfgoed. De mooiste verhalen en foto’s die doorheen het project verzameld worden, worden in een zomers boekje gebundeld dat vanaf half augustus te vinden zal zijn in de bibliotheken, toerismebureaus en de deelnemende campings.

Vanaf 2020 zal Bredene volwaardig deel uitmaken van de erfgoedcel Kusterfgoed. Tot voor kort zat er een gat in de kustlijn met Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge die zich al in 2015 hebben verenigd. Erfgoedverenigingen in Bredene zullen nu ook kunnen rekenen op de ondersteuning van de erfgoedcel en Bredene wordt al eerder betrokken in de projecten.