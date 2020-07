Kunstgevelroute breidt opnieuw verder uit met kleurrijke schilderingen in Dorpsstraat Timmy Van Assche

15 juli 2020

23u58 0 Bredene Al geruime tijd fleurt Annie Vanhee de gevels van Bredene-Dorp op met haar kleurrijke muurschilderingen. Ook dit jaar werden een aantal gevels voorzien van nieuwe ontwerpen.

Dat is dit keer het geval in de Dorpsstraat 112 en 121. “Ook in de Dorpsstraat 160 werd een nieuwe muurschildering aangebracht. Ondertussen maken 26 gevels deel uit van de kunstgevelroute”, verduidelijkt schepen van Toerisme Alain Lynneel (sp.a). De brochures van de kunstgevelroute zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme in het MEC Staf Versluys in de Kapelstraat 76.

Al in 2003 startte kunstenares Annie Vanhee met het beschilderen van gevels met taferelen over Bredene. De werken worden jaarlijks hersteld.