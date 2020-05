Kleine klopjacht in de duinen door kampvuur met hoge vlammen Bart Boterman

27 mei 2020

16u21 0 Bredene De politie heeft dinsdagavond een kleine klopjacht gehouden in de duinen van Bredene nadat er een oproep kwam over een kampvuur met hoge vlammen, ter hoogte van de Groenendijkstraat. Vuur maken in de duinen is, zoals elders, verboden.

Volgens commissaris Patrick Broucke kwam er rond 22 uur een oproep van buurtbewoners die de hoge vlammen zagen in de duinen. “Eens onze patrouille aankwam, was er enkel nog een rookpluim te zien. Allicht heeft men het kampvuur gedoofd bij het zien van de zwaailichten en de vlucht genomen. Een zoektocht in de duinen heeft geen personen meer opgeleverd. De brandhaard is wel teruggevonden”, aldus de commissaris. De brandweer kwam nog ter plaatse om het smeulende hout te blussen.