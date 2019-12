Kinderen verkennen parcours Ethias Cross in domein Grasduinen Leen Belpaeme

30 december 2019

12u04 0 Bredene Bredene wordt vandaag overrompeld door fans van cyclocross. Zij verzamelen op domein Grasduinen om hun favorieten aan het werk te zien. Tussen alle drukte en voorbereidingen om opnieuw duizenden bezoekers te ontvangen mochten maandagmorgen ook kinderen tussen 6 en 12 jaar eens het parcours uitproberen tijdens een jeugdinitiatie.

Heel wat kinderen dromen er dezer dagen van om in de voetsporen van Mathieu Van der Poel te treden. Maandagmorgen kregen ze voor de eerste keer de kans om voor de cyclocross in Bredene alvast eens het parcours te proeven waar hun held vanmiddag aan de start verschijnt. 46 kinderen schreven zich in voor de eerste editie. Belgisch kampioen Paul Herygers en Philippe Peeters van KVC Noordzeemeeuw namen de kinderen mee op sleeptouw. “We zijn hier vorig jaar komen trainen met onze club en de organisatie heeft ons toen gevraagd of we geen initiatie wilden verzorgen. Voor de kinderen is het leuk om eens op het parcours van hun grote helden te rijden. We zien wel dat crossen in de lift zit. Ook het materiaal van de kinderen gaat er op vooruit. Voor de kleintjes was het parcours behoorlijk moeilijk, maar we hadden voldoende begeleiding voorzien en sommige ouders hebben meegereden. De grote hebben drie tourtjes gereden”, zegt Peeters. Lily is zo’n dappere zesjarige die het parcours al eens getest heeft. “Het is moeilijker dan we dachten maar het is wel eens leuk om te doen. Het was de eerste keer.” Voor Kobe Martins (8) is het een hobby. “Mijn zoon is zot van veldrijden. Hij rijdt soms wedstrijden en we zoeken ook uit waar we een initiatie kunnen doen”, vertelt de mama. Kobe zelf vond het een uitdagend parcours. “Er zijn iets te veel heuvels voor mij. Ze zijn te hoog en glad. Het is wel altijd leuk dat we eens op het parcours mogen. Vanmiddag kom ik natuurlijk supporteren voor Mathieu.”