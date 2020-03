Kinderen maken bijzondere spandoek. “Zorg voor onze mama, want misschien zorgt zij wel voor jou” Leen Belpaeme

23 maart 2020

15u56 0 Bredene Tegenwoordig hangen er heel wat vlaggen aan gevels of omheiningen om de mensen die in de hulpverlening te werken te bedanken voor hun inzet. Eén vlag in Bredene springt er echt wel uit. De kinderen en man van een verpleegster roepen iedereen op om voor hun mama te zorgen, “want misschien zorgt zij wel voor jou.”

Kinderen Charlotte (16) en Xander (12) zijn bijzonder trots op hun mama die als verpleegster werkt op de afdeling Intensieve zorgen van het AZ Damiaan en dat laten ze ook blijken. “Toen er opgeroepen werd om een witte vlag op te hangen voor de mensen in de zorg gingen we samen met papa op zoek naar een leuke spreuk. Zo zijn we op het idee gekomen”, vertelt Charlotte. Haar mama komt liever niet in de aandacht, maar haar dochter is duidelijk trots. “Als mama thuis komt dan hoor je toch wel enkele dingen over het coronavirus. Het is toch erger dan we dachten. Wij maken het door de job van onze mama van dichtbij mee. Het is jammer dat sommige mensen nog niet beseffen hoe erg het is. Met onze banner wilden we hen toch oproepen om voorzichtig te zijn.” De kinderen helpen zelf ook een beetje voor hun mama zorgen. “We doen niet echt iets speciaal, maar we laten haar wel tot rust komen als ze thuis is.” Het spandoek blijft ondertussen hangen. “Papa wil het laten hangen tot het virus uit het land is.”