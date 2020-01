Kinderen krijgen diploma van Tiener Techniekacademie Leen Belpaeme

23 januari 2020

17u50 4 Bredene Van 18 september tot 11 december werden opnieuw 12 workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Zij kregen nu ook een diploma.

De ‘Tiener Techniekacademie’ is een initiatief van Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur met de steun van de provincie West-Vlaanderen en heel wat partners. Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennismaken met techniek en technologie. Via 12 concrete workshops werden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met : chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, robotica. Het maximale aantal van 20 kinderen namen deel aan de Tiener Techniekacademie in Bredene.