Kersthuis sluit af met 1.923 bezoekers en 5.193 euro voor Make-A-Wish Leen Belpaeme

13 januari 2020

12u53 0 Bredene Dennis Pluy zette dit jaar voor de laatste keer de deuren van zijn kersthuis en daar kwamen maar liefst 1.923 bezoekers naar kijken.

De Bredenaar en zijn Kersthuis zijn ondertussen alom gekend tot buiten de gemeentegrenzen. Dit jaar zette hij opnieuw de deuren van zijn huis open en 1923 mensen kwamen langs om al die kerstsfeer op te snuiven. Dennis organiseert ook elk jaar een wedstrijd waarbij je kan raden hoeveel lichtjes er ophangen. Dit jaar waren dat er 59.076. Er waren meer dan 607 deelnemers aan de wedstrijd. De winnares was Yuna Defloor. Zij was de enige die het dichtst bij het aantal LED-lichtjes heeft geraden. Daar zij minderjarig is, werd de fles Veuve Clicquot champagne meegegeven aan haar moeder, en mocht Yuna een pak Fanta ontvangen.

Daarnaast werden ook 1.257 zakjes van “Oscar’s Lukken” verkocht. “De lukken worden ter plaatse gebakken op 6 wafelijzers door mijn vader, Oscar. Er werden in totaal 1257 zakjes gemaakt en verkocht. Dat komt neer op ongeveer 27.660 Lukken. Dit bracht de mooie som van 5193,15 euro op. Dit jaar werden opnieuw handgemaakte theelichthoudertjes en zo meer verkocht. Deze werden door een vrijwilligster vervaardigd. Ook die opbrengst zit mee verrekend in het grote bedrag”, vertelt Dennis.

Volgend jaar zal Dennis zijn deuren niet meer openen en zich concentreren op het versieren van zijn gevel.