Kenneth traint keihard voor de Marathon des sables Leen Belpaeme

08 augustus 2019

14u22 0 Bredene Kenneth Brouckmeersch (37) gooide zijn leven helemaal om toen hij op de weegschaal 99 kilogram zag staan. Hij begon op zijn voeding te letten en meer te sporten. Hij verloor 22 kilo en kreeg de smaak om te sporten opnieuw te pakken. Ondertussen traint hij voor de Marathon des Sables, een wedstrijd van vijf dagen en 250 kilometer door de woestijn.

Overdag werkt Kenneth als elektricien bij de gemeente Bredene, maar daarnaast is hij volop bezig met sporten. Samen met zijn vrouw Joyce kwamen ze bij Herbalife terecht om terug gezonder te leven en ondertussen begeleiden ze zelf mensen naar een gezonde levensstijl. De ex-militair gaat weliswaar nog een stap verder. “Ik had vroeger een topsportstatuut als militair in Leopoldsburg. Ik ben toen gestopt om een gezin te stichten hier in Bredene en na een operatie aan mijn rug zat sporten er niet meer in. Toen ik 99 kilogram woog besefte ik dat er iets moest veranderen en zo ben ik 22 kilogram vermagerd met Herbalife. Het was altijd al mijn droom om de Marathon des sables te lopen. Door mijn rugoperatie dacht ik dat het er niet meer inzat. Door zo veel te trainen en me goed te voelen in mijn vel besloot ik om het toch te proberen in april 2020. Ik heb ondertussen al een jaar geleden beslist om de uitdaging aan te gaan. Ik heb nu nog negen maanden om te trainen”, vertelt Kenneth. De lange voorbereiding is geen toeval. “Je begint niet zomaar onvoorbereid aan zo’n avontuur. Er komt heel wat bij kijken. Je moet 250 kilometer afleggen in warme temperaturen in de woestijn en zelf alles voorzien om vijf dagen te overleven. De langste etappe is 86 kilometer. Ik zit nu aan zo’n 70 kilometer dat ik aan stuk gelopen heb tijdens training.”

Het enige wat Kenneth onderweg zal krijgen zijn een tent en water. “Al de rest moet je zelf meesleuren in een rugzak die maximum 15 kilogram mag wegen. Dat wordt een heuse uitdaging, maar ik sta al in contact met mensen die al deelgenomen hebben en daaruit heb ik al veel geleerd. Hoe lichter de rugzak hoe beter want er komt ook nog eens 2 liter bij.” Nog een grote uitdaging zal zijn om niet te dehydrateren. “Tijdens de warmste dagen van het jaar werd aangeraden om niet te sporten, maar voor mij was het een ideale training. Ik moet nog laten testen hoeveel ik zweet en hoeveel zout ik daarbij verlies. Dat is belangrijk om te weten hoeveel ik moet aanvullen tijdens elke etappe. Je krijgt immers maar twee liter water per keer en je moet zorgen dat je daarmee toekomt tot aan de volgende bevoorrading.”

Kenneth droomde aanvankelijk van een plaats in de top 100. “Normaal gezien doen er rond de 1200 mensen mee aan de wedstrijd. Omdat het in 2020 net de 35ste editie is zullen er waarschijnlijk veel meer deelnemers zijn. Ik zal dan ook tevreden zijn als ik de wedstrijd gewoon kan uitlopen. We zien dan wel waar ik eindig. Ik vind het wel belangrijk dat ik geld kan inzamelen voor het goede doel tijdens deze uitdaging. Ik wil graag het pedagogisch centrum Wagenschot steunen” De sportieve Bredenaar heeft overigens ook al een volgende uitdaging in gedachten. “Na de marathon des sables zou ik graag de Belgische grens aflopen. Die is zo’n 1200 kilometer lang. Ik zou er ongeveer 3 à 4 weken voor nodig hebben.”

Wie de avonturen van Kenneth wil volgen kan dat via de facebookpagina My Road tot he desert.