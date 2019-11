Kapsalon Cabello steekt helemaal in het nieuw Timmy Van Assche

07 november 2019

11u56 1 Bredene In de Hasseltstraat 1 stopte Elsie Verlee (33) haar kapsalon Cabello in een nieuw jasje. Elsie is al sinds 2007 aan de slag als kapster en ging in 2017 als zelfstandige aan de slag.

“Twee jaar geleden trok kapster Monique Vermet de deur van haar kapsalon dicht, na een mooie carrière van maar liefst 37 jaar. Ik heb zelf stage gelopen bij Monique en werkte intussen bij een kapsalon in Blankenberge. Toen Monique me inlichtte te zullen stoppen met de zaak, waagde ik me aan de stap om zelf een kapsalon te beginnen”, vertelt Elsie. “De afgelopen twee jaar behield in het interieur van Monique. Maar de laatste weken hebben we hard gewerkt aan een volledig nieuw interieur. Tijdens de werken richtte ik een pop-up in, in de aanpalende garage.”

Elsie verwelkomt zowel dames, heren als kinderen in haar kapperszaak. Ze doet bij Cabello overigens alles alleen. “Ik werk daarom alleen op afspraak. Zo kan ik alle klanten de nodige aandacht geven die ze verdienen. Tegelijk hecht ik heel veel belang op de stiptheid van de klanten”, besluit Elsie, die ook haarproducten verkoopt. Een snit is mogelijk vanaf 25 euro. Alle info via 059/32.10.37 of Facebook.