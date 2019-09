Kanaalzwemmer Matthieu Bonne gehuldigd op het gemeentehuis Leen Belpaeme

24 september 2019

15u24 0 Bredene Bredenaar Matthieu Bonne werd maandagavond ontvangen op het gemeentehuis. Hij werd er gehuldigd voor zijn succesvolle kanaalovertocht van vorige week.

Na een maandenlange voorbereiding heeft Matthieu Bonne op maandag 16 september het kanaal overgezwommen. De Bredenaar zwom 56 kilometer tussen Samphire Hoe (Dover – Groot-Brittannië) en Cap Gris Nez (Frankrijk). Bredenaars hebben iets met kanaalzwemmen. Enkele jaren terug werd tweemaal in ploeg het kanaal overgezwommen. Het Channel Swim Team van de Bredense Bruinvissen slaagden in 2007 in hun kanaalovertocht. Drie jaar later, in 2010, deed het Junior Channel Team van de Bruinvissen het nog eens over. Tweemaal een geslaagde overtocht. Voor een solotocht moeten we terug naar 1964 toen Raymond Rousselle het kanaal overzwom in 15 uur en 13 minuten. Toen nog vanaf Frankrijk naar Engeland. Dat de prestatie van Matthieu Bonne zeer bijzonder is mag blijken uit het feit dat hij pas de 18e Belg is in 150 jaar kanaalzwemmen die hier in slaagt. Hij deed het in 12 uur en 47 minuten.

Matthieu ontving van het gemeentebestuur een plakket én een kunstwerk in marsepein van marsepeinmeester Anthony Lams.