Just Water wint Heureka-Award Leen Belpaeme

06 februari 2020

15u47 0 Bredene Op 17 februari start opnieuw de Horecabeurs in Bredene. Bij het tienjarig bestaan van de Horecabeurs werd de Heureka-award in het leven geroepen. Zo willen de organisatoren nieuwe, innovatieve en originele producten of diensten in de horecasector in de kijker zetten.

Van de 32 deelnemers werden er 5 producten geselecteerd door een vakjury. MoMe met SIR.UP, Dewaele Henri met Rietjes van avocadopitten, D-Drinks met Just Water, Hiptray en Pados met LogiCO2 werden genomineerd. Alle betrokkenen stelden hun product voor aan de jury, maar Just Water van D-Drinks uit Zwijnaarde werd uiteindelijk uitgekozen als winnaar van de Heureka- Award 2020. Naast de award zelf kregen ze nog een verblijf in Roompotpark Breeduyn en een fles champagne. Just Water is puur bronwater. De verpakking is gemaakt uit karton en de dop uit suikerriet. Hierdoor is ze herbruikbaar en is voor 82% hernieuwbaar. Bovendien is de ecologische voetafdruk 70 procent lager dan bij plastic flesjes en is er een samenwerking met o.a. de Rainforrest Alliance zodat de gekapte bomen nodig voor het karton opnieuw worden geplant. Alle genomineerden worden tijdens de beurs ook nog eens extra in de kijker gezet. De Horecabeurs is van 17 tot 20 februari in het MEC Staf Versluys in Bredene.