Julius Claeys (105), oudste man van West-Vlaanderen, dag na verjaardag overleden Leen Belpaeme

17 april 2020

18u12 0 Bredene In het woonzorgcentrum Jacky Maes in Bredene is vrijdag Julius - Jules - Claeys overleden. Hij was sinds januari de oudste man in West-Vlaanderen en werd 105 jaar en één dag. Jules zou niet gestorven zijn aan de gevolgen van het coronavirus.

Jules was getrouwd met Maria Lateste en was vader van drie dochters: Gilberte, Simonne en Monique. Zijn vrouw overleed in 2002 op 90-jarige leeftijd. Dochter Gilberte vertelde ons in januari al over het leven van haar vader. “Hij werkte vanaf 1933 in een blekerij. Daarna was hij aan de slag als metselaar, maar het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij in de vismijn.”

De Tweede Wereldoorlog bleef na al die jaren een grote indruk nalaten bij Jules. “Ik werkte als tongraper, maar dat duurde amper een jaar”, vertelde hij op zijn 104de. “Via een bevelschrift werd ik opgeroepen om mijn militaire plicht te vervullen tijdens de oorlog. In 1943 werd ik opgepakt waarna ik gedeporteerd werd naar Lissinck, waar ik gedurende negen maanden verbleef.”

De kranige eeuweling woonde nog maar een jaar in het woonzorgcentrum. Julius is nog net 105 jaar geworden.