Jongeman spuwt naar politie en beledigt agenten dan bij ondertekenen van verhoor Siebe De Voogt

17 september 2019

15u55 6 Bredene Een amper 19-jarige man uit Bredene hangt 6 maanden cel boven het hoofd voor weerspannigheid tegenover de politie. O.P. spuwde deze zomer in het gezicht van een inspecteur en ondertekende zijn verhoor even later met een Poolse spreuk, die weinig aan de verbeelding overliet.

‘HWDP’. Zo ondertekende O.P. (19) uit Bredene deze zomer zijn verhoor bij de lokale politie Bredene/De Haan. “Het ging om een Poolse afkorting, die vertaald ‘dick in the ass of the police’ betekent”, vertelde de procureur dinsdag in de Brugse rechtbank. “Het toont aan hoe arrogant de beklaagde zich gedroeg. Ook vandaag wandelt hij hier opnieuw lachend binnen. Hij verdient een flink signaal.” O.P., een jongeman met de Poolse nationaliteit, werd op 21 juli gecontroleerd bij een actie tegen overlast van hangjongeren. Hij weigerde zijn identiteitskaart te geven aan de politie, spuwde in het gezicht van een inspecteur en rochelde ook op zijn schoenen. Toen de agenten hem in de boeien wilden slaan, vluchtte P. het huis van z’n vader binnen. Uiteindelijk stapte hij naar buiten en kon hij worden ingerekend.

Gewapende overvallen

P. zit momenteel in voorhechtenis op verdenking van enkele gewapende overvallen. “Mijn cliënt is gekend in Bredene en werd gemiddeld zes keer per week gecontroleerd”, pleitte zijn advocate. “Zijn identiteitskaart kon hij niet geven, want die lag nog bij de politie.”

Twee inspecteurs stellen zich burgerlijke partij en vragen een schadevergoeding van 500 euro. De lokale politie Bredene/De Haan vordert zelf een symbolische euro. Uitspraak op 15 oktober.