Jonge vrouw licht tientallen slachtoffers op via internet en vervalst eigen diploma Mathias Mariën

22 mei 2019

10u58 0 Bredene Een 22-jarige vrouw uit Bredene riskeert een zware celstraf voor het oplichten van tientallen mensen in Vlaanderen. Via tweedehandssites verkocht N.C. tal van goederen die ze in werkelijkheid nooit verstuurde. Eenmaal ze de betalingen ontving, was ze plots onbereikbaar. Met valse documenten slaagde ze er zelfs in om een kredietbedrijf op te lichten. “Ik heb enorm veel spijt. Het was nooit mijn bedoeling iemand schade te berokkenen”, zegt de vrouw.

Een iPad, steampod, gsm’s en heel wat andere (elektronische) spullen: de jonge vrouw verkocht tussen 2014 en 2017 zowat alles wat in haar opkwam. Althans, ze zette de goederen aan een aantrekkelijke prijs op tweedehandssites, maar tot een echte verkoop kwam het nooit. Als het geld op haar rekening was gestort, liet ze niets meer van zich horen. “Ze nam haar telefoon niet meer op en reageerde ook niet op chatberichten. Wie haar wel te pakken kon krijgen, kreeg te horen dat het de schuld was van haar vriend”, zegt een van haar slachtoffers. Kopers konden de pakketjes enkel via post krijgen, gaan afhalen was nooit een optie - en pas nadien werd duidelijk waarom. In totaal dienden 39 mensen klacht in tegen de oplichtster, al ligt het aantal effectieve slachtoffers wellicht nog hoger.

Gokmilieu

Het Openbaar Ministerie was streng voor de beklaagde en eiste een effectieve celstraf, evenwel gekoppeld aan probatievoorwaarden. N.C. vervalste bovendien haar diploma om bij een notaris aan de slag te gaan én schreef van daaruit valse brieven om aan kredieten te geraken. Wat haar ook lukte. De 22-jarige, die opgroeide in een gezin waarvan de moeder gokverslaafd is, kwam persoonlijk naar de rechtbank en richtte zich tot haar slachtoffers. “Ik heb enorm veel spijt. Het was nooit mijn bedoeling iemand schade toe te brengen. Tot op vandaag leef ik nog steeds in een gokmilieu en geef ik het grootste deel van mijn inkomsten af om te overleven. Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden”, sprak ze. Haar grootste drijfveer was het snelle geldgewin.

Werkstraf

Haar advocaat benadrukte dat de vrouw over een blanco strafblad beschikt en dat ze beseft welke stommiteiten ze beging. “Ik vraag dan ook om haar toekomst niet teveel te hypothekeren en stuur aan op een werkstraf”, klonk het. De beklaagde zelf liet duidelijk verstaan dat ze bereid was een werkstraf uit te voeren. De rechtbank doet uitspraak op 26 juni.