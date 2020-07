Jobstudenten social distancing team zijn gestart, maar door het weer zijn er momenteel nog geen problemen om afstand te bewaren Leen Belpaeme

01 juli 2020

17u59 0 Bredene Afstand nemen op het strand is momenteel geen probleem, maar van zodra het mooi wordt wil gemeente Bredene er zeker van zijn dat toeristen voldoende rekening houden met social distancing. Een team van jobstudenten zal daar mee aan werken door te sensibiliseren en een oogje in het zeil te houden.

In totaal werden 21 jobstudenten aangenomen om deze zomer deel uit te maken van het social distancing team. Dat zijn er 10 voor juli en 11 voor augustus. In de praktijk zijn er 5 à 6 mensen op het strand aanwezig, verdeeld over de verschillende strandposten. Zij moeten bezoekers wijzen op de maatregelen rond social distancing, maar kunnen ook helpen om bezoekers te begeleiden naar de juiste plek op het strand als het te druk zou beginnen worden. “Het is duidelijk dat het sociale distancing team vooral moet sensibiliseren, niet verbaliseren. Ze moeten de toeristen wijzen op het respecteren van de sociale distance (1,5 meter), wijzen op de wandelrichting in de toeristische zone, strandbezoekers informeren en eventueel begeleiden naar vrije locaties op het strand,… We zijn er ons van bewust dat het niet altijd een makkelijke taak zal zijn”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Het social distancing team wordt ook ingeschakeld bij de monitoring van het strand en de toeristische zone. Het strand in Bredene werd opgedeeld in zones die duidelijk aangeduid worden. Voor de monitoring van het strand rekent Bredene onder andere op de metingen van Westtoer. “Als uit deze toepassing kan blijken dat ons strand volzet is, dan moeten de mensen dat reeds weten als ze thuis vertrekken”, zegt burgemeester Vandenberghe. Door het gemeentebestuur werden ook procedures uitgeschreven als er te veel volk aanwezig zou zijn.

Op een regenachtige eerste vakantiedag hadden de jobstudenten nog niet veel werk. “Het is een volledig nieuwe job, dus we zullen samen moeten kijken hoe we het vormgeven. Als er geen mensen op het strand zijn zullen we andere taken geven aan hen. Er is in een toeristische badplaats altijd wel iets te doen. Aan strandpost 2 kunnen ze momenteel bijvoorbeeld mee een oogje in het zeil houden in kader van de werken die er plaatsvinden”, zegt Vandenberghe nog.