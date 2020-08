Jaar cel voor man die in het rond spuwde in supermarkt en politie bedreigde met de dood Siebe De Voogt

28 augustus 2020

13u18 0 Bredene Een 59-jarige man uit Bredene heeft 1 jaar cel gekregen, nadat hij begin mei in het rond spuwde in een supermarkt. Peter J. bedreigde nadien nog eens enkele politiemensen met de dood. Opvallend: de vijftiger kreeg in 1985 al eens 18 jaar dwangarbeid voor een roofmoord in Brugge.

De feiten speelden zich op 1 mei kort voor de middag af in een Proxy Delhaize in Bredene. Peter J. werd door een klant aangesproken, omdat hij zou voorgestoken hebben aan de kassa. Tijdens een daaropvolgende discussie ging de man helemaal door het lint. “Hij was op alles en iedereen aan het spuwen”, sprak de procureur op het proces. Na z’n overbrenging naar het politiebureau bedreigde de man nog enkele agenten met de dood. “Wacht maar tot ik vrij ben, dan zal ik een kogel door jullie kop jagen”, liet hij optekenen.

De verdediging benadrukte dat J. niet op mensen gespuwd had. “Hij beseft wel dat het niet kan wat hij gedaan heeft”, pleitte meester Chanel Ribas Colomar, die om een straf vroeg beperkt tot de voorhechtenis. De rechter ging daar echter niet op in. De man heeft immers al een zwaar strafblad. In 1985 werd Peter J. in het Brugse assisenhof veroordeeld tot 18 jaar dwangarbeid voor een roofmoord in de Katelijnestraat in Brugge. Hij stond op de uitkijk, toen twee minderjarige medestudenten een fotograaf de kop insloegen en beroofden. Speurders kwamen J. pas op het spoor, toen hij in de gevangenis na een andere veroordeling te loslippig was tegen medegedetineerden.