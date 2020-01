Initieurzaak LETT is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur in Bredene: “Wij willen àlle handelaars in de kijker zetten” Timmy Van Assche

26 januari 2020

00u40 0 Bredene Maar liefst 47 West-Vlaamse winkeliers zijn gekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. In Bredene viel interieur- en decoratiezaak LETT in de prijzen.

Eerst even dit. De campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne. Tot 10 januari kon het grote publiek stemmen op en stoefen met zijn of haar favoriete winkelier. Hierdoor maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoeffoto’s werden gepost op via Facebook of Instagram. Uiteindelijk gaven meer dan 18.000 mensen hun voorkeur door.

“Met trots mag ik laten weten dat we met LETT verkozen zijn tot ambassadeur voor Bredene”, glundert zaakvoerder Carl Van Heuverzwyn. “Wij startten één jaar geleden onze interieurzaak LETT op en bieden betaalbare Scandinavische meubelen, decoratie en verlichting aan. We verkopen onze producten en diensten niet enkel via onze online shop www.lett-interior.be, maar ook in de fysieke winkel. Deze is gelegen in de Kapelstraat 173 in Bredene. Door de webshop te combineren met de fysieke winkel kunnen we een veel betere service geven dan de grote online spelers. Zo vinden we fysiek contact met de klant en het geven van interieuradvies heel belangrijk. Door de persoonlijke aanpak zit het vertrouwen tussen ons en de klant zeer goed. Het is leuk om te zien dat deze klanten blijven terugkomen wanneer ze bijvoorbeeld problemen hebben met het inrichten van hun interieur. Ze weten dat wij samen met hen op zoek gaan naar een oplossing. Kijk, we vinden dat gemeenten en steden lokale winkels moeten aanmoedigen en koesteren. Wij zijn immers het kloppend hart van de samenleving. Dit ambassadeurschap komt niet alleen ons ten goede, we willen ook alle Bredense handelaars in de kijker zetten.”